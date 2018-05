Comissão de Ética arquiva processo contra Carvalho A Comissão de Ética Pública arquivou hoje o processo contra o chefe de gabinete da Presidência, Gilberto Carvalho, suspeito de repassar informações sigilosas da Operação Satiagraha da Polícia Federal. O relator do processo, o advogado Roberto Caldas, avaliou que o assessor do Planalto não cometeu desvios éticos numa conversa por telefone com o advogado Luiz Eduardo Greenhalgh, consultor do Grupo Opportunity, do banqueiro Daniel Dantas. Em 29 de maio, a PF grampeou uma conversa em que Greenhalgh pede informações de interesse de seu cliente Humberto Braz, ligado a Daniel Dantas. O advogado quis saber se a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) ou a PF investigava Braz no Rio. Carvalho respondeu que não havia ninguém designado na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) ou no governo investigando Braz. A operação Satiagraha prendeu Dantas e Braz, que depois foram soltos pela Justiça. A transcrição da conversa dos dois foi anexada ao inquérito da Satiagraha. À época, Carvalho e Greenhalgh negaram tráfico de influência. Carvalho chegou a afirmar que não sabia que o ex-deputado petista prestava consultoria ao grupo Opportunity. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu em defesa do seu assessor. O processo contra o chefe de gabinete da Presidência na Comissão de Ética não durou 35 dias.