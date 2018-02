Comissão de Educação do Senado aprova flexibilização da 'Voz do Brasil'

missão de Educação, Cultura e Esporte do Senado aprovou nesta terça-feira, 23, o projeto de lei que flexibiliza a transmissão do programa “Voz do Brasil”. Pela proposta, o programa poderá ser exibido – sem cortes – entre as 19 e 22 horas. O texto segue para votação em plenário antes de voltar para uma segunda rodada de votação na Câmara dos Deputados.

Hoje, o programa é transmitido entre as 19h e 20h por todas as emissoras de rádio. A maior reclamação das rádios é que a audiência cai muito quando a programação é interrompida para transmitir a Voz do Brasil.

Pelas alterações feitas pelo Senado, as rádios deverão informar aos ouvintes, às 19h, o novo horário de transmissão da Voz do Brasil. Apenas as rádios educativas não poderão alterar o horário do programa.

Os senadores também incluíram emenda ao projeto para que rádios ligadas aos poderes Executivo e Legislativo, como a Rádio Senado e a Rádio Câmara, poderão flexibilizar o horário quando estiver havendo sessão plenária.