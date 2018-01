Comissão de Direitos Humanos da Câmara suspeita de crime político A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados divulgou hoje nota oficial afirmando que a morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel, reforça "a suspeita de que se encontra em curso uma onda de crimes políticos contra membros d o PT". A nota assinada pelo pelos dois petistas, presidente e vice-presidente da comissão, deputados Nélson Pellegrino (BA) e Padre Roque (PR), lembra que nos últimos meses dois outros assassinatos foram cometidos contra políticos do partido. A nota cita os casos do ex-prefeito de Campinas Antônio Costa Santos, em setembro do ano passado, e do militante Sazano de Souza Neto, em outubro. A nota aponta ainda três atentados a bombas, além de ameaças de morte a dez prefeitos petistas pela "autodenominada Frente de Ação Revolucionária Brasileira". Os petistas afirmam ainda que essas informações foram entregues ao ministro da Justiça. Aloysio Nunes Ferreira, em dezembro passado, num relatório da comissão sobre o assunto. "Cabe lembrar que muitas das autorida desse apressaram em descartar possível motivação política do crime, mas não conseguiram elucidar nenhum deles", afirma a nota.