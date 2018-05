Comissão da Verdade oferece ajuda no caso Malhães A Comissão Nacional da Verdade (CNV) ofereceu à Polícia Civil do Rio a cessão de peritos para auxiliar nas investigações sobre a morte do coronel reformado do Exército Paulo Malhães, ocorrida na sexta-feira passada, 25, no sítio em que morava em Nova Iguaçu, cidade na Baixada Fluminense.