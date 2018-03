Comissão da Verdade do Rio condena atuação da polícia A Comissão da Verdade do Rio (CEV-Rio) divulgou nota, nesta quarta-feira, 26, em que condena a atuação da Polícia Militar durante as manifestações promovidas na cidade nos últimos dias. "A PM não fez um trabalho preventivo para proteger possíveis alvos de vandalismo, como a Alerj e a Prefeitura, e, depois que estes aconteceram, passou a prender e atacar com violência de forma indiscriminada quem estava nas ruas, independentemente de as vítimas de sua violência terem ou não participado de depredações", afirmou o comunicado.