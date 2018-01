Comissão da Igreja estuda vida de padre Cícero Uma comissão formada por psicólogos, historiadores, teólogos, sacerdotes e antropólogos está visitando Juazeiro do Norte (a 563 km de Fortaleza), e Crato (542 km de Fortaleza). O grupo estuda a vida de padre Cícero Romão Batista para que ele possa vir a ser reabilitado perante a Igreja Católica. Padre Cícero, adorado como santo pelo povo nordestino, teve suas ordens suspensas há 106 anos. Coordenados pelo bispo da Diocese do Crato, dom Fernando Panico, os pesquisadores estão desde a última segunda-feira lendo, analisando documentos e participando de debates e conferências. Trabalham em silêncio. Dizem que não podem dar entrevistas. Recebem apoio do setor cultural da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e da Secretaria de Cultura do Ceará. E ficam em Juazeiro até sábado. Integram o grupo clérigos e intelectuais vindos de Sâo Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro: Marcelo Camurça, Eduardo Pena, Carlos Esteil, Maria do Carmo Forti, padre Paulo Botas, Vicente Madeira e Paulo Fernando; e representantes de Juazeiro e de Crato: irmãs Anette Dumolllin e Ana Teresa, padre Murilo de Sá Barreto e Fátima Pinho e o padre Roserlândio. De acordo com o presidente da Regional Nordeste I da CNBB, dom Aldo di Cillo Pagotto, a comissão tem por objetivo abrir determinados arquivos que estão sob os cuidados da Diocese do Crato, cidade natal de Padre Cícero. Ele explica que o estudo não será realizado para canonização do Padre Cícero. "Tudo que se quer é reformular uma biografia com dados cientificamente provados sobre a idoneidade dele. Interessa-nos eqüidistar tanto de uma figura emblemática, endeusada, mistificada, um santo, um milagreiro, um poderoso; como, da mesma forma, do outro extremo: um homem que foi só um político, que fez politicagem e tirou proveitos de todos os tipos, inclusive, financeiros. Não interessa à Igreja e não interessaria à própria religiosidade popular seja este extremo de endeusamento, seja o extremo da diabolização do Padre Cícero", disse Pagotto. Ele enfatizou, ainda, que "padre Cícero foi suspenso de ordem, não foi excomungado?. Pagotto acredita na reabilitação. "Existem provas de que foi um homem que quis servir ao povo servindo à Igreja, como padre e não como político. Ele não foi um homem desobediente; foi um homem que teve o seu ´jeitão´ de fazer as coisas", comentou.