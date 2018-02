Comissão da Câmara quer ouvir presidente do Incra A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou hoje requerimento convidando o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Rolf Hackbart, para explicar gastos do órgão com o assentamentos da reforma agrária e diárias de funcionários. A informação foi divulgada pela assessoria do PSDB nesta tarde.