Comissão da Câmara convida Bendine para explicar aquisição do Banco Postal

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara aprovou nesta quarta-feira, 14, um convite para que o presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendine, preste esclarecimentos sobre a aquisição do Banco Postal. O BB venceu a licitação promovida para operar em agências dos Correios em uma disputa direta contra o Bradesco.

O requerimento para o convite, de autoria do líder tucano, Duarte Nogueira (SP), e do deputado Nilson Leitão (PSDB-MT), questiona informações divulgadas pela revista Época de que a operação realizada pelo Banco do Brasil aconteceu sem um parecer técnico externo para dar lastro à decisão, prática que seria comum neste tipo de negócio. A reportagem afirma ainda que o BB teria procurado empresas posteriormente em busca deste parecer.

“As denúncias são graves e dizem respeito diretamente a bens e interesses de relevância nacional. A confirmarem-se os fatos acima indicados pode-se estar diante de infrações gravíssimas a demandar providências enérgicas das autoridades constituídas”, diz Leitão.

A Comissão aprovou ainda outro requerimento do deputado do Mato Grosso convidando os membros do conselho de administração da Caixa Econômica para falar sobre a compra de ações do Banco Panamericano e irregularidades no programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. As duas audiências não têm data marcada.