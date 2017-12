Comissão da Caixa ouve consultor sobre quebra de sigilo A presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Ramos Coelho, disse no fim da manhã que o consultor Ricardo Schumann, está sendo ouvido pela Comissão de Sindicância da Caixa, encarregada de apurar responsabilidades na quebra ilegal de sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa. A comissão foi criada no último dia 20 de março e deveria ter concluído seus trabalhos no dia 4 de abril. Esse prazo não foi cumprido, porque Schumann tinha entrado de licença médica e só retornou hoje ao trabalho. Segundo Maria Fernanda, a diretoria da Caixa está esperando o relatório final da comissão de sindicância para adotar as providências cabíveis. Ela esteve nesta manhã com o presidente da Câmara, Aldo Rebello, para tratar de projetos de interesse da instituição, mas não citou quais.