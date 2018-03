Comissão critica condições de presos do MST

O grupo visitou os presos nas cadeias públicas de Garça e Barra Bonita, no centro-oeste do Estado. De acordo com Oliveira, as condições dos detentos, em alguns casos, são sub humanas.

Segundo ele, o parlamentar fará um relato das visitas em plenário, na Assembleia.

Os advogados do MST devem entrar esta semana com medidas visando a libertação dos presos. De acordo com Oliveira, as providências não foram tomadas antes porque houve cerceamento de defesa. "Só hoje, na companhia do deputado José Cândido, tivemos acesso ao inquérito."