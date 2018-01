Comissão convida presidente da EBC para falar sobre TV

O convite tem como origem um requerimento do líder do DEM, ACM Neto (BA). Sua intenção inicial era convocar a ministra Helena Chagas (Comunicação Social). Um acordo na comissão, porém, converteu a ideia em um convite à presidente da EBC.

Reportagem do jornal O Estado de S. Paulo revelou que uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) encontrou indícios de fraude em um contrato da TV Brasil com a empresa Tecnet para a administração do sistema de arquivos digitais da emissora pública. Cláudio Martins, filho do ex-ministro de Comunicação Social Franklin Martins, é funcionário da empresa contratada.

E-mails internos mostram que Franklin pediu "prioridade zero" para o caso. O contrato foi assinado em 2009 depois de uma licitação conduzida com uma série de irregularidades, segundo o TCU. O tribunal afirma que até um documento falso foi usado pela empresa durante o processo de concorrência. A auditoria questiona ainda o fato de o documento usado para atestar a capacidade técnica da Tecnet ter sido fornecido pela Rede TV!. Sócio majoritário da Rede TV!, Amilcare Dallevo Júnior é também dono da Tecnet.