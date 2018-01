Comissão convida PGR para falar sobre operação da PF

O requerimento é do deputado Fernando Francischini (PSDB-PR). Ele quer ainda que seja discutida com a PGR o regime de delação premiada de Durval Barbosa. "O caso suscitou controvérsias em torno do instituto da delação premiada, tendo em vista a conduta de Duval Barbosa que, embora requerendo o benefício, teria levado ao conhecimento do Ministério Público apenas parte das informações e das filmagens de que dispunha".

O questionamento do deputado tem como base o fato de somente neste mês ter vindo a público um vídeo, revelado em primeira mão pelo portal Estadão.com.br, no qual a deputada Jaqueline Roriz (PMN-DF) aparece recebendo dinheiro do delator.