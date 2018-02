Comissão convida Cardozo para falar sobre Pizzolato A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados convidou o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, para falar, no dia 3 de dezembro a esta comissão, sobre a fuga do ex-diretor de Marketing do Banco do Brasil Henrique Pizzolato, condenado no processo do mensalão a 12 anos e 7 meses de prisão pelos crimes de formação de quadrilha, peculato e lavagem de dinheiro. A foto e o nome de Pizzolato já constam do site da Interpol (polícia internacional), na lista de procurados internacionais, chamada de difusão vermelha.