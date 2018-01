Comissão começa a avaliar ações para saída de Arruda

Para reforçar o controle da Câmara e salvar o mandato, o governador liberou dois parlamentares do DEM que ocupavam secretarias no governo. São eles os deputados Paulo Roriz (Habitação) e Eliana Pedrosa (Desenvolvimento Social), que ocuparão funções estratégicas tanto na comissão especial como no plenário.

Ontem, Arruda formou uma tropa de choque que será comandada por Eliana para defendê-lo. O movimento surtiu efeito imediato, com o recrutamento de grupos de aliados do governo, oriundos das cidades satélites, para expulsar os manifestantes do movimento "Fora, Arruda", formado na maioria por estudantes, que ocupavam há seis dias o plenário da Câmara Legislativa.

Sem público na plateia e com predominância da bancada governista, a comissão terá dez dias para dar parecer sobre a abertura de processo de impeachment. Dos 11 pedidos apresentados, a Mesa da Câmara recebeu três, que atendiam às exigências do regimento interno. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.