Comissão avalia na 2ªf envio de novas tropas ao Haiti O Congresso, que está em recesso até 2 de fevereiro, marcou para a próxima segunda-feira uma sessão da comissão representativa, formada por oito senadores e 17 deputados, para examinar o pedido do ministro da Defesa, Nelson Jobim, de aumento do contingente de militares brasileiros no Haiti. A data foi confirmada hoje pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado.