Comissão autoriza empréstimo para plano anticorrupção

O relator, senador Francisco Dornelles (PP-RJ), destacou que a previsão é de gastos totais no valor de US$ 30 milhões, desembolsados em cinco anos. Os US$ 12 milhões excedentes ao empréstimo devem ser desembolsados pelo Tesouro Nacional. A CAE também autorizou o governo do Ceará a contrair empréstimo no valor de US$ 112 milhões da Corporação Andina de Fomento (CAF) para financiar o Programa de Valorização Turística do Litoral Oeste (Proinftur), que promove o desenvolvimento econômico, social e turístico nas cidades do litoral oeste a Fortaleza. Para serem liberados, os empréstimos ainda precisam ser aprovados pelo plenário, para onde seguem em regime de urgência.