Comissão atua durante o recesso parlamentar A Comissão Representativa é eleita no final dos trabalhos legislativos para tratar dos assuntos do Congresso no recesso. Entre suas funções está a de decidir sobre a sustação de atos normativos do Executivo que exorbitem do poder de regulamentar; fiscalizar atos do Executivo; receber reclamações contra atos de autoridades e exercer atribuições urgentes que não possam aguardar o fim do recesso.