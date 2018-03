Comissão arquiva processo contra Dilma A Comissão de Ética da Administração Federal arquivou ontem processo sobre o dossiê com gastos com cartão corporativo da gestão Fernando Henrique Cardoso. O presidente da Comissão, Sepúlveda Pertence, disse que os argumentos apresentados por Dilma Rousseff (Casa Civil) convenceram. Ele relatou que a ministra explicou que fez um banco de dados com muito mais informações que as extraídas e divulgadas e que "tomou todas as providências" para apurar o vazamento.