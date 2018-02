Comissão aprova texto-base da LDO de 2012

O senador Paulo Paim (PT-RS) conseguiu emplacar, na última hora, uma emenda que abre a possibilidade de conceder reajustes acima da inflação para aposentados e pensionistas que recebem mais que o salário mínimo. Na proposta inicial da LDO não havia nenhuma menção a aposentados. Agora, Paim conseguiu emplacar o seguinte artigo: "Serão assegurados os recursos orçamentários necessários ao atendimento da política de ganhos reais aplicáveis às aposentadorias e pensões do Regime Geral da Previdência Social a ser debatido em articulação com as centrais sindicais e representantes dos aposentados".