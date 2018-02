Comissão aprova reestimativa de receitas de R$ 18,4 bi

Um dos fatores que motivaram a elevação das receitas foi o recente aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para 6% para capital estrangeiro em renda fixa que, segundo Araújo, implicará uma receita extra de R$ 3 bilhões.

O relator também prevê aumento das receitas por causa do pagamento, pelas empresas exportadoras, da CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido), conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida em agosto. Neste caso, a estimativa é de uma receita extra de R$ 7,6 bilhões a partir da arrecadação desse imposto, que não estava prevista na proposta original do Executivo.

Por fim, o relator baseia-se no porcentual de crescimento da economia em 2010 de 7,5%. O valor estimado do PIB na proposta original do Executivo era de 6,5%.