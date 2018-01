Comissão aprova recondução de Figueiredo à ANTT

Para ele, não é sustentável economicamente manter a ligação entre as duas capitais apenas por via aérea e pela Rodovia Presidente Dutra. Figueiredo salientou que, desde o ano 2000, há estudos apontando para a viabilidade de se construir uma nova infraestrutura ferroviária entre as metrópoles. "Temos que dar uma solução", disse.

O senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES) criticou os subsídios públicos previstos no projeto, que podem chegar a R$ 50 bilhões, e que poderiam ser destinados às áreas sociais. Figueiredo rebateu. Disse que estudos internos apontam que os subsídios públicos para o projeto devem chegar a R$ 8 bilhões. Ele não considera que o fato de se fazer o trem-bala poderá inviabilizar a realização de investimentos sociais pelo governo Dilma Rousseff. "Vamos tratar das duas coisas", afirmou.