Comissão aprova projeto que susta demarcação no RS A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto de decreto, de autoria do deputado federal Alceu Moreira (PMDB/RS), que susta a demarcação da terra indígena do Mato Preto (RS). Segundo o deputado, a demarcação não atende os requisitos mínimos exigidos pela Constituição, além de conter indícios de fraudes na elaboração dos laudos antropológicos que resultaram no processo demarcatório.