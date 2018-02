Comissão aprova projeto para afastar senadores investigados

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira, 3, o substitutivo do senador Jarbas Vasconcellos (PMDB-PE) ao projeto de resolução que determina o afastamento temporário de presidentes da Mesa Diretora da Casa, das comissões permanentes e do Conselho de Ética que estiverem respondendo a processos sob acusação de quebra do decoro parlamentar. De acordo com o texto aprovado, caberá ao Conselho de Ética indicar um relator para decidir sobre a admissibilidade de denúncia contra um senador. O relator não poderá ser do mesmo partido do denunciado. No caso de ser admitida a denúncia, o afastamento do denunciado será imediato. O projeto de resolução ainda terá de ser votado em plenário e, se aprovado, entrará em vigor a 1º de janeiro de 2008.