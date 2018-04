Comissão aprova processo de cassação contra Edmar A comissão de sindicância da Corregedoria da Câmara aprovou hoje, por unanimidade, o parecer do relator José Eduardo Cardozo (PT-SP) pela abertura de processo de cassação de mandato por falta de decoro parlamentar do deputado Edmar Moreira (sem partido-MG). Segundo o relator, há indícios de irregularidades no uso da verba indenizatória para pagar serviços de segurança prestados por empresas do próprio parlamentar.