Comissão aprova plebiscito sobre criação de Tapajós A Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) aprovou nesta manhã o substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de decreto legislativo que prevê a convocação de um plebiscito sobre a criação do Estado de Tapajós. De iniciativa do senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RO), o novo Estado resultará da separação de 27 municípios do sul e sudeste do Pará, entre eles a cidade de Santarém, tida como a futura capital no caso de efetivação da proposta.