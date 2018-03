Comissão aprova pedido de convocação de ministros

A rebelião aconteceu depois que Patriota e Pimentel nem sequer responderam ao pedido de convite aprovado pela comissão em 21 de maio. Regimentalmente, os convidados podem não comparecer ao colegiado, ficando a critério da autoridade marcar a data. Os senadores da CRE alteraram a condição do requerimento para convocação e o aprovaram. Na convocação, a autoridade tem até 30 dias para comparecer à comissão. "É mais do que descortesia, é desprezo. A paciência e a tolerância está se esgotando", reagiu o presidente da comissão, Ricardo Ferraço (PMDB-ES). "É natural que essa Casa faça por forma de convocação", afirmou o senador Cristovam Buarque (PDT-DF).

O colegiado, que ainda não marcou uma data para a audiência, também decidiu fazer uma operação-padrão até que as autoridades compareçam. Eles não votarão qualquer indicação para embaixadores no período. A exceção é a votação do embaixador do Brasil no Vaticano, Denis Fontes de Souza Pinto. A decisão decorre do fato de que o papa Francisco visitará o País em julho pela Jornada Mundial da Juventude (JMJ). A vinda dos ministros tem por objetivo, de acordo com o requerimento, discutir "questões referentes à criação do bloco Aliança do Pacífico e seus reflexos na integração latino-americana e sobre o bloco regional do Mercosul (Mercado Comum do Sul)".

O líder do PT no Senado, Wellington Dias (PI), não sabia da aprovação do requerimento. Informado pelo Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, Dias respondeu. "As comissões são autônomas e é raro se transformar convite em convocação porque as autoridades têm tido sempre o interesse de responder aos pedidos."