Comissão aprova parecer de senadora à LDO para 2009 O presidente da Comissão Mista do Orçamento, deputado Mendes Ribeiro Filho (PMDB-RS), disse que o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deve ser votado pelo Congresso no dia 10 de julho. O parecer final da senadora Serys Slhessarenko (PT-MT) à LDO para 2009 foi aprovado ontem pela comissão. De acordo com o texto, o governo não poderá liberar recursos para investimentos, incluindo as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), caso a Lei Orçamentária de 2009 não seja sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva até 31 de dezembro deste ano. Hoje, a comissão de Orçamento aprovou o relatório da senadora aos destaques apresentados à LDO. Dos 161 destaques apresentados, 60 foram retirados. Dos 101 restantes, 55 modificam o texto, e 45, o Anexo de Metas. A relatora acolheu 11 dos destaques referentes ao texto principal e 25 do anexo de metas.