Comissão aprova novas regras para TV por assinatura A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara aprovou esta noite o texto base do projeto de lei 29/2007, que cria novas regras para o setor de TV por assinatura, permitindo que as empresas de telefonia possam participar totalmente do mercado de distribuição de conteúdo. A comissão terá que votar ainda, na próxima quarta-feira, cinco pontos do projeto que foram destacados para votação em separado.