Comissão aprova MP 609 com incorporação da MP 605 A Comissão Mista, formada por senadores e deputados, aprovou nesta quarta-feira, 5, o texto da Medida Provisória 609, que desonera os produtos das cesta básica. O líder do governo no Senado, senador Eduardo Braga (PMDB-AM), espera que a proposta da MP seja levada à votação no plenário da Câmara dos Deputados ainda nesta quarta.