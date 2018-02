Comissão aprova isenção de IPI para veículo escolar

A líder do PSB no Senado e relatora do projeto na CAE, Lídice da Mata (BA), sugeriu uma mudança ao texto original. A isenção do imposto valerá para os veículos que transportem de dez ou mais pessoas, incluindo o motorista. Nessa categoria, segundo a tabela de incidência do IPI, estão inclusas as vans, microônibus e ônibus. A proposta de Eunício previa isenção para carros do tipo "peruas" (station wagons), com lotação menor.

A alteração de Lídice foi aprovada por unanimidade na comissão. Eunício disse que a imprensa tem mostrado com frequência as "condições precárias" de transporte de estudantes, especialmente os mais pobres que residem em comunidades rurais. A avaliação dos parlamentares é que, se o projeto virar lei, a situação possa ser melhorada.