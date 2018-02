Comissão aprova convite para Pagot prestar depoimento

A presidente da CI, senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO), leu cartas enviadas por Pagot a ela e ao presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), manifestando seu interesse em falar no Senado sobre suas atividades no Dnit, "cargo que ocupo com toda dedicação e compromisso", afirma ele.

Os requerimentos dos senadores Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) e Blairo Maggi (PR-MT), apresentados antes da exoneração do ministro Alfredo Nascimento da pasta dos Transportes, pediam igualmente a sua convocação para falar das denúncias sobre o esquema de cobrança de propina no ministério. Mas, como Nascimento reassumirá na segunda-feira o mandato de senador, ficou acertado que caberá a ele a iniciativa de se manifestar no plenário da Casa.