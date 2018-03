Comissão aprova convite para Hereda esclarecer saques A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) do Senado aprovou nesta terça-feira convite para que o presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, esclareça a liberação dos saques de beneficiários do Bolsa Família que desencadeou, em maio, uma corrida em massa de pessoas a agências do banco em vários Estados. O pedido foi apresentado pelo líder do PSDB na Casa, Aloysio Nunes Ferreira (SP), e pelo vice-líder do partido Alvaro Dias (PR).