Comissão adia para 5.ª-feira votação do relatório da LDO À espera da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Orçamento Impositivo no plenário da Câmara, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) adiou nesta quarta-feira, mais uma vez, a votação do relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).