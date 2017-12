Comissão acha ´conveniente´ usina nuclear no São Francisco O Programa Nuclear Brasil prevê a construção de pelo menos mais seis usinas nucleares para geração de energia. Existem duas construídas, Angra 1 e Angra 2. A terceira, Angra 3, está em processo de licenciamento ambiental, com obras paralisadas há cerca de 20 anos. As outras seis previstas no programa continuam totalmente no papel. Em entrevista à Agência Brasil, o presidente da Comissão de Energia Nuclear (Cnen), Odair Dias Gonçalves, disse que uma das regiões apropriadas para a construção de uma nova central nuclear seria às margens do Rio São Francisco. "É um lugar conveniente porque tem muita água. O fluxo de água é muito alto e, portanto, o aumento da temperatura seria praticamente desprezível. Além disso, é uma região extremamente carente. O Nordeste é uma região carente", apontou Gonçalves. Gonçalves ressaltou que a definição sobre locais e obras nucleares é feita pelo Ministério de Minas e Energia, a quem cabe traçar o planejamento energético brasileiro. À comissão, compete assessorar o governo na formulação dessa política. O Rio São Francisco vem protagonizando desde o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma polêmica entre governo e entidades ambientalistas por conta do projeto de transposição de suas águas. Em resumo, o objetivo é conectar a bacia do rio a regiões com déficit hídrico. E, para tanto, serão construídos 720 quilômetros de canais. O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) tem a obra como uma de suas prioridades. O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 22 de janeiro deste ano - prevê investimentos de R$ 503,9 bilhões até 2010 em infra-estrutura: estradas, portos, aeroportos, energia, habitação e saneamento. O objetivo é destravar a economia e garantir a meta de crescimento de 5%. Estudos antigos No momento, segundo o presidente da comissão, não há nenhum encaminhamento ou recomendação sobre novas usinas. A discussão dependeria de fatores econômicos e políticos. Gonçalves destacou, no entanto, que toda a região em torno do Rio São Francisco, inclusive os Estados de Pernambuco e Bahia, apresenta uma grande demanda de energia. "Ela (a região) está progredindo muito rápido. A fruticultura lá está crescendo brutalmente, a vinicultura, você tem um monte de condições que demandam energia elétrica. E você não tem desenvolvimento se não tiver energia elétrica." O presidente da comissão disse que estudos antigos sinalizavam para a construção de usinas nucleares na região do São Francisco. Os levantamentos teriam de ser refeitos, englobando aspectos geológicos e sísmicos, que são necessários para o licenciamento da usina. As pesquisas, segundo Gonçalves, podem ser retomadas após decisão do governo sobre construção de novas usinas e debate com a sociedade. Não há previsão para as duas ações. "Hoje, o politicamente correto em energia nuclear também passa necessariamente por um grande debate público. É importante porque, infelizmente, a energia nuclear ainda tem um estigma. Então, é importante essa postura de abertura e de boa prática.?