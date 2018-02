Comissão abre processo para apurar conduta de Ideli

"Nós abrimos o processo contra ela, abrimos o procedimento, pedimos informações a ela, não está designado o relator. Dez dias é o prazo necessário (para explicação)", disse o presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, Américo Lacombe, após a reunião pela manhã.

Em nota divulgada quando surgiram as denúncias, a SRI afirmou que, "nos dias em que houve a utilização do helicóptero, não ocorreu nenhum acidente que justificasse a requisição da aeronave para prestação de socorro". "Em Santa Catarina, há outras aeronaves que prestam serviços aeromédicos. O referido helicóptero não é conveniado ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) desde agosto de 2012, não é de uso restrito para resgate aeromédico e nem de utilização exclusiva no Estado de Santa Catarina", disse o comunicado.