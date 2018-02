Começa vacinação contra o tétano em Nova Friburgo

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo começou a vacinar neste sábado, 15, a população contra o tétano. De acordo com a responsável pela pasta, Jamile Calil Ribeiro, chegaram à cidade cerca de 5 mil doses da vacina, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), na cidade do Rio de Janeiro.

A secretária informou que o serviço está disponível no antigo posto de saúde, no centro da cidade. Para atender às pessoas que moram em locais mais afastados, cerca de dez equipes de profissionais de saúde se dividiram para levar as doses aos distritos de Nova Friburgo.