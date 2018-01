Começa tensa sessão que aprecia impeachment no DF A sessão da Câmara Legislativa do Distrito Federal que vai apreciar o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) de impeachment contra o governador José Roberto Arruda (DEM) e o vice, Paulo Octávio (DEM), foi aberta no final da manhã de hoje. Os dois são acusados de comandar o esquema de arrecadação de propina e distribuição a aliados, conhecido como mensalão do DEM. A sessão começou bastante tumultuada, com a ocupação das galerias por cerca de 200 manifestantes que gritam palavras de ordem como "Arruda na Papuda", numa referência à penitenciária do Distrito Federal, e "PO (Paulo Octavio) no Xilindró".