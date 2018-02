Começa sessão na CPI dos Grampos para ouvir Dantas Foi iniciada por volta das 15 horas a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga escutas telefônicas e que hoje deve ouvir o sócio-fundador do Grupo Opportunitty, Daniel Dantas. Neste momento os integrantes da CPI dos Grampos discutem como vão conduzir os trabalhos, já que Dantas conseguiu liminar no Supremo Tribunal Federal (STF) para fazer uso do direito constitucional de ficar calado. Dantas disse que não fará nenhuma exposição inicial e que responderá às perguntas dos parlamentares. Ele chegou à sala de reunião da comissão por volta das 14h30 e disse aos jornalistas que estava tranqüilo. Dantas foi preso duas vezes pela Polícia Federal sob acusação de envolvimento em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro e depois foi libertado duas vezes por decisão do STF.