Começa sessão da OAB que decidirá sobre pedido de impeachment Começou nesta manhã a sessão plenária do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil que votará a proposta de pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois das declarações do ex-secretário do PT, Silvio Pereira, de que o empresário Marcos Valério Fernandes de Souza pretendia arrecadar R$ 1 bilhão no governo. O colégio da OAB é formado por 36 integrantes - 27 conselheiros federais e nove membros honorários vitalícios - e a expectativa entre eles é de que o pedido não será aprovado.