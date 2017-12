Começa sessão da CPI para ouvir Sílvio Pereira Começou por volta das 11h30 desta quarta-feira a sessão da CPI dos Bingos que tomará o depoimento do ex-secretário geral do PT, Sílvio Pereira. O presidente da CPI, senador Efraim Moraes (PFL-PB), providenciou que uma junta médica do Senado fique de prontidão para eventual análise do quadro clínico de Pereira, uma vez que já que correram rumores de que ele apresentaria um atestado médico dizendo que não tem condições para realizar o depoimento. Pereira já estava nas dependências do Senado por volta das 11 horas. Ele não foi visto na entrada mas, segundo assessores do Senado, o ex-secretário geral do PT aparenta abatimento. O início da sessão da CPI estava marcado para as 11 horas mas atrasou porque ainda não havia sido encerrada a reunião da Comissão de Constituição e Justiça que ocupa a mesma sala. Pereira foi intimado a depor após ter afirmado ao jornal O Globo, em sua edição de domingo, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e nomes de peso do governo e do PT, como o ex-ministro José Dirceu, tinham amplo conhecimento do esquema do mensalão. Pereira tentou, através de seus advogados, evitar o depoimento desta quarta-feira, mas o Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido. Ele alega estar emocionalmente desequilibrado. Na entrevista ao jornal, Pereira disse que poderia ser assassinado após suas declarações, por envolver pessoas com grande influência.