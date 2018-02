Começa reunião do Conselho Político no Planalto Começou nesta manhã, no Palácio do Planalto, a reunião do Conselho Político para a apresentação da proposta de reforma tributária, que será enviada no próximo dia 28 ao Congresso Nacional. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, é quem fará a apresentação do projeto aos parlamentares da base aliada que integram o conselho. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não participa da reunião.