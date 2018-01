Começa no Senado briga por vaga no TCU Um senador, Leomar Quintanilha (PMDB-TO), e um ex-senador, José Jorge (DEM), atual presidente da Companhia Energética de Brasília (CEB), disputarão a vaga aberta no Tribunal de Contas da União (TCU) com a aposentadoria do ex-senador Guilherme Palmeira, de Alagoas. Jorge foi indicado pelos partidos oposicionistas e Quintanilha, pelos governistas. A disputa, que será decidida ainda neste ano, começa na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O colegiado aprova um parecer, que, depois, é votado pelo plenário do Senado.