Começa julgamento sobre desvio na Assembleia do PR Começou hoje o julgamento de ex-membros da Assembleia Legislativa do Paraná acusados de contratarem serviços "fantasmas" na Casa como forma de desvio de recursos públicos. Dentre os principais réus estão os ex-diretores da Assembleia José Ary Nassiff (administrativo), Cláudio Marques da Silva (de pessoal), e João Leal de Matos (geral). Estão programadas audiências ao longo desta semana para que o juiz consiga ouvir todas as testemunhas.