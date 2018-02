Começa julgamento de envolvidos na morte de PC Farias Com atraso de cerca de uma hora do horário previsto, começou na tarde desta segunda-feira, no Fórum Desembargador Jairon Maia Fernandes, em Maceió (AL), o julgamento dos quatro policiais militares acusados de envolvimento nas mortes de Paulo César Farias e de sua namorada, Suzana Marcolino, ocorridas em 23 de junho de 1996, na casa de praia do empresário, localizada na praia de Guaxuma, litoral norte da capital alagoana.