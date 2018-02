Começa hoje júri do 1º acusado do caso Celso Daniel O primeiro julgamento do caso Celso Daniel - prefeito de Santo André (SP) pelo PT executado a tiros em janeiro de 2002 -, expõe teses distintas acerca do crime, uma do Ministério Público, que considera ter havido crime político, e outra da Polícia Civil de São Paulo, que afirma ter ocorrido crime comum.