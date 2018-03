Começa eleição da Mesa Diretora da Câmara Com dois cargos em disputa, a Câmara iniciou na tarde de hoje a sessão para eleição da Mesa Diretora da Casa. Apesar de quatro candidatos à presidência, a escolha deverá ser decidida em primeiro turno com a vitória do favorito deputado Marco Maia (PT-RS), que conta com o apoio do governo e de 21 partidos políticos. Os quatro candidatos terão 15 minutos, cada um, para fazer seus discursos.