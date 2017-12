Começa depoimento de garçom na CPI dos Bingos Começou no início da tarde, em sessão secreta na CPI dos Bingos, o depoimento do garçom Anderson Angelo Gonçalves, conhecido como Jack, que diz ter presenciado uma conversa em que foi tramada a morte do prefeito de Campinas, Toninho do PT. Gonçalves ofereceu-se para depor na CPI, mas pediu que seu depoimento fosse mantido em sigilo, porque diz estar sendo ameaçado de morte. Segundo o garçom, os mandantes do assassinato de Toninho do PT são donos de bingos de Campinas.