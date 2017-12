Começa depoimento de Delúbio na CPI dos Bingos A CPI dos Bingos iniciou pouco depois das 12 horas a sessão que ouvirá o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. É o quarto depoimento dele em CPIs desde que estourou o escândalo do mensalão, há uma ano. Desta vez ele não terá a proteção de habeas-corpus A CPI quer saber se Delúbio pediu entre US$ 40 milhões e US$ 50 milhões ao banqueiro Daniel Dantas para que o governo do PT não criasse embaraços para o banco Opportunity, que controlava a Brasil Telecom. Os integrantes da Comissão devem votar ainda hoje novos requerimentos de convocação, entre eles o do banqueiro Daniel Dantas para explicar a tentativa do PT de reivindicar US$ 50 milhões para equilibrar as finanças do partido.