Começa debate com candidatos a prefeito de SP Começou há pouco o primeiro debate do ano transmitido pela TV aberta com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Promovido pela Rede Bandeirantes, o encontro tem mediação de Boris Casoy. Marta Suplicy (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Gilberto Kassab (DEM), Paulo Maluf (PP), Soninha Francine (PPS), Renato Reichmann (PMN), Ciro Moura (PTC) e Ivan Valente (PSOL) responderão a perguntas da produção, dos próprios candidatos e de jornalistas. Com duas horas e meia de duração, o debate será dividido em cinco blocos. No primeiro, a produção faz uma mesma pergunta para todos os participantes. No segundo e terceiro blocos, candidato pergunta para candidato. No quarto, a pergunta será formulada pelos jornalistas convidados. A última parte é dedicada às considerações finais dos candidatos.