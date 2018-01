Começa amanhã mutirão de conciliação A Justiça brasileira inicia amanhã a Semana Nacional pela Conciliação para resolver questões jurídicas por meio de acordo entre as partes de um processo. Promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com os Tribunais de Justiça dos Estados, o mutirão visa à redução da fila de processos no Judiciário. Em 2006, foram agendadas 84 mil audiências e garantidos 46 mil acordos. Em 2007, o número de audiências aumentou para 227 mil, resultando em 96 mil acordos.